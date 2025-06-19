Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemelerle sermaye şartı, yetki belgesi başvuruları ve mesleki yeterlilik gibi alanlarda yeni kurallar getirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 27 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı.

Yeni düzenlemeler, taşıma işleri organizatörlerinin sorumluluklarını, yetki belgesi şartlarını ve operasyonel süreçleri yeniden şekillendirdi.

Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Yetki Belgesi zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğin 6. maddeye göre, yetki belgesi sahipleri, yasal mücbir sebepler dışında taşıma sözleşmelerinden kaçınamayacak.

7. maddede tüzel kişiler için en az 1 milyon TL sermaye şartı getirilirken, firmaların ticaret odası, esnaf ve sanatkârlar odası gibi meslek odalarına kayıtlı olmaları zorunlu hale geldi.

Mesleki Yeterlilik konusunda; 16. maddede, lojistik, denizcilik ve ilgili alanlarda lisans/ön lisans mezunları ile IRU veya FIATA eğitimini tamamlayanların diplomaları, ÜDY veya ODY belgeleri yerine kullanılabilecek.

17. maddeye eklenen hükümlerle, TİO yetki belgesi sahipleri, yabancı plakalı taşıtları veya gemileri Türkiye içinde iki nokta arasında taşımacılık için kullanamayacak. Bu kurala aykırı davrananlara 34 bin 265 TL idari para cezası uygulanacak.

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