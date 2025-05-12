Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), İzmir AFAD denetiminde gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak "Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon" belgesini almaya hak kazandı.

Yönetim, lojistik ve arama kurtarma birimlerinden oluşan MEB AKUB, İzmir AFAD’dan gelen komisyonun denetiminde yapılacak akreditasyon sınavına katıldı. 29 gönüllü öğretmen ve 1 hemşireden oluşan kahraman ekip, DESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Parkurunda kurulan Boo kampında, yönetim, lojistik ve konaklama çadırlarını kurarak sınav sürecine hazırlandı. Enkaz alanında gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatta, beton kırımı yapıldı; enkaz altındaki kazazede sedyeyle çıkarılarak ambulansla güvenli alana taşındı.

Akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan Denizli MEB AKUB, şehrin 10. akredite arama kurtarma ekibi olma gururunu yaşatarak, afetlere hazırlıkta Denizli’ye yeni bir güç daha kazandırdı. Aylar süren eğitim ve tatbikat süreci boyunca AFAD Akreditasyon Koordinatörü Haluk Erten’in mentörlüğünde hazırlanan ekip, gösterdiği disiplinli ve özverili çalışmayla tam not aldı. Artık Denizli MEB AKUB, AFAD koordinasyonunda sahada aktif görev alabilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan’ın sürece sağladığı güçlü desteğin bu başarının en önemli dayanaklarından biri olduğunu belirten Ekip Lideri Tamer Esin, "Bu başarı sadece bizim değil, tüm Denizli’nindir. Eğitimli, hazır ve kararlı bir ekibiz. Sadece afet anlarında değil, afet öncesi toplumun bilinçlenmesinde de aktif olmayı sürdüreceğiz. Bu büyük başarıyla birlikte Denizli, afetlere karşı daha dirençli, daha hazır ve daha güçlü" diye konuştu.