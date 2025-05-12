İzmir'de Bornova Belediyesi, Pınarbaşı’ndaki fidanlığı tamamen yenileyerek modern bir üretim merkezine dönüştürdü. Otomatik sulama sistemiyle donatılan tesiste, 30’dan fazla türde rengarenk çiçek yetiştiriliyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Pınarbaşı’ndaki fidanlığı baştan sona yenilendi.

Alanı genişletilen, altyapısı güçlendirilen ve modern otomatik sulama sistemleriyle donatılan serada, üretim kapasitesi artırılarak yoğun bir çalışma temposuna geçildi. Yeni görünümüyle adeta “cennetten bir köşe” haline gelen tesiste, estetik ve dayanıklılığıyla öne çıkan 30 farklı bitki türü yetiştiriliyor.

Zakkum, taflan, kartopu, sarı papatya, ateş dikeni, şimşir, Meksika petunyası, sardunya türleri, bahçe kürü, Libya çimi, gül, zeytin çalısı, kuş dili, lavanta, Bodrum papatyası, starliçe, cennet bambusu, zambak, limon selvi, jakaranda ve fırça çalısı gibi birbirinden renkli ve kokulu türler, Bornova’nın park ve bahçelerinde hayat bulacak. Son bir yılda 100 bin farklı çiçek ve bitki türünün dikimi gerçekleştirildi. Mevsimine uygun olarak dikime hazır hale getirilen çiçekler, önümüzdeki aylarda Bornova’nın dört bir yanında yeşil alanları süsleyerek estetik bir görsel şölen yaratacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yenilenen fidanlık ve yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak, “Pınarbaşı’ndaki fidanlığımız, sadece bitki üretim noktası değil, Bornova’nın doğayla bütünleşen kimliğinin merkezidir. Buradan yetişen her çiçek, ilçemizin dört bir yanını süsleyecek. Amacımız, sadece parkları değil; sokaklarımızı, meydanlarımızı ve yaşam alanlarımızı da yeşille, renkle ve doğayla buluşturmak. Bornova’da her sokağın çiçek açtığı, insanların yürürken tebessüm ettiği bir kent hayal ediyoruz” diye konuştu.