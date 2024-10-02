Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2024-2025 sanat sezonuna açılış konseriyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile ’Sezon Açılış Gösterisi’ne katıldı.

MDOB, 2024-2025 sezonuna görkemli bir açılış ile başladı. Orkestra Şefliğini Tulio Gagliardo Varas’ın yaptığı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gösteri, Mersinli sanatseverlerin beğenisini topladı. Gösteride MDOB Orkestrası, koro ve bale sanatçıları sahne aldı.

Başkanı Seçer’in eşi Meral Seçer ile katıldığı MDOB’un Sezon Açılış Gösterisi kapsamında, 2024-2025 sezonu boyunca sahnelenecek Carmen Operası’ndan Tarantalla’ya, Romeo ve Juliet Operası’ndan Muhteşem Gatsby Balesi’ne, Evita Müzikali’nden Maskeli Balo ile Tosca Operası’na kadar pek çok eser izleyenlerden alkış aldı. Gösteri kapsamında gecede 21 eserden kesitler sahnelendi.