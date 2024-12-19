McDonald’s Türkiye, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını bir adım ileri taşıyarak “Yeşil Tepsi Projesi” kapsamında dönüştürülmüş tepsilerini kullanıma sundu. Uygulamasına Levent restoranında başlanan projeyle, şirketin sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında karbon ayak izinin azaltılması amaçlanıyor.

McDonald’s Türkiye, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çalışmaları kapsamında geri dönüştürülebilir, biyobazlı ve ileri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen yeni nesil tepsilerle çevre dostu çözümleri hayata geçiriyor. Markanın Levent restoranı içinde bulunan McCafé’de pilot uygulaması devam eden ‘Yeşil Tepsi Projesi’, şirketin çevre duyarlılığına ve sürdürülebilir inovasyonlara bağlılığına vurgu yapıyor.

Tepsilerde biyobazlı dönüşümle karbon ayak izi azalıyor

Yapılan açıklamaya göre proje kapsamında, şirketin ekmek tedarikçisi BIMBO QSR Türkiye’nin geri kazanım sürecindeki ekmeklerinin, Sem Plastik tarafından ileri dönüştürülmesiyle ‘Yeşil Tepsi’ler üretiliyor. Girişim firması PM Biomaterials tarafından üretilen yenilikçi bioplastik hammaddeler yüzde 40 oranında biyobazlı hammaddeden üretiliyor ve karbon ayak izini yüzde 50 oranında azaltıyor.

Şirketin ‘Yeşil Tepsi Projesi’ Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde 17. hedef olan ‘Amaçlar İçin Ortaklıklar’ ile doğrudan örtüşüyor. McDonald’s Türkiye, PM Biomaterials, BIMBO QSR Türkiye ve Sem Plastik iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Türkiye çapında faaliyet gösteren markaların sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik örnek bir iş birliği modeli teşkil ediyor.