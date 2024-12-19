Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Yönetim Kurulu Başkanlığına ATSO 36. Grup Meclis Üyesi Emir Gündal seçildi. Gündal, görev süresi boyunca Antalya’nın ulusal ve uluslararası düzeydeki bilinirliğini artıracak projeler geliştireceğini ve şehrin marka değerini güçlendirmek için var gücüyle çalışacağını belirterek

Antalya Tanıtım Vakfı’nın (ATAV) Mütevelli Heyet Toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) ev sahipliğinde gerçekleşti. Vakfın önceki dönem çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapılan toplantı sonrası, ATAV Yönetim Kurulu Başkanlığına, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen ATSO 36. Grup Meclis Üyesi Emir Gündal seçildi.

“Yeni bir döneme adım atıyoruz”

ATAV Yönetim Kurulu Başkanı Emir Gündal, “ATAV projeleri ve elde ettiği başarılar ile bizlere sorumluluğu daha ileriye taşımak için ilham vermektedir. Bugün geçmişin güçlü mirasını geleceğin vizyonuyla birleştirerek yeni bir döneme adım atıyoruz. Bugün, Antalya Tanıtım Vakfı’nın başkanlık görevini üstlenerek sizlerin güvenine layık olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

“Antalya artık sadece bir tatil noktası değil”

ATAV’ın, kuruluşundan bu yana Antalya’nın tanıtımı için özveriyle çalışan, şehrin tarih, kültür ve turizm potansiyelini uluslararası boyuta taşımayı misyon edinen bir kuruluş olduğunu ifade eden Gündal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda dijital dönüşümle birlikte tanıtım kanallarımızın çeşitlendiğini ve global bağlantıların daha çok arttığını gözlemliyoruz. Antalya, artık sadece bir tatil noktası değildir; aynı zamanda sağlık turizmi, kültür turizmi ve eko-turizm gibi alanlarda da öncü bir merkez haline gelmiştir. Vakfımız; geçmişten bugüne kadar Antalya Kadın Müzesi, Antalya Kongre Bürosu, Antalya lezzetlerinin tanıtımı, coğrafi işaretli ürünlere dikkat çeken çalışmalar, kentimizin marka değerini arttırmaya yönelik yapılan organizasyonlar, tanıtım filmleri, sosyal medya çalışmaları gibi birçok alanda çalışmalar yapmıştır.”

ATSO’nun desteği, Antalya’nın tanıtımındaki başarıların temeli

ATSO’nun kentin kalkınmasında ve tanıtımında her zaman öncü bir rol üstlenmiş olduğunu kaydeden Gündal, “ATSO, ATAV’ın çalışmalarında da önemli bir paydaş olmuştur. Bu süreçte Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarını ve desteklerini özellikle vurgulamak isterim. ATSO, şehrimizin kalkınmasında ve tanıtımında her zaman öncü bir rol üstlenmiş, ATAV’ın çalışmalarında da önemli bir paydaş olmuştur. Kendilerinin vizyoner liderliği, bugünkü başarımızın en önemli yapı taşlarından biridir” ifadelerini kullandı.

“Antalya’nın tanıtımını daha ileriye taşımak için çalışacağım”

Başkan Emir Gündal, görev süresi boyunca Antalya’nın ulusal ve uluslararası düzeydeki bilinirliğini artıracak projeler geliştireceğini ve şehrin marka değerini güçlendirmek için var gücüyle çalışacağını belirterek, şöyle devam etti: “Alternatif turizm alanlarını geliştirmek ve şehrimizi daha ileriye taşımak için hep birlikte el birliğiyle hareket edeceğiz. Antalya’nın potansiyelini tüm dünyaya tanıtarak, şehrimizin turizmdeki liderliğini pekiştireceğiz.”