Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Güvenpark’a kurmak istediği reklam panosunu şikayet etti.

Şikayet üzerine inceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğüni belirterek belediyeyi uyardı.

TMMOB Ankara Şubesi, Kızılay’ın merkezindeki Güvenpark’ta 1. Derece Doğal Sit Alanı’nda olduğu gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı reklam panosu inşasına ilişkin 11 Aralık’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na şikayette bulundu. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı öne sürüldü. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili onaylı herhangi bir kentsel tasarım projesi yer almadığı iddia edildi. Şikayet üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri parkta inceleme yaptı. Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık’ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ile iletişime geçerek, söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık’ta gerçekleştirilen denetimde çalışmaların devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

Pano kaldırılmazsa yargı süreci başlayacak

Söz konusu işgalle ilgili Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi panoyu kaldırmazsa yargı süreci başlayacak. İlgili kanuna göre 1. Derece Doğal Sit Alanı’nda izin alınmaksızın inşa ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor.