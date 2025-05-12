Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Biyoloji Bölümü tarafından yürütülen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan "MCBÜ ile Biyoloji Her Yerde" projesi, Akhisar Macide Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi’nde lise öğrencileriyle buluştu.

MCBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri öncülüğünde, Sosyal Sorumluluk Projesi dersi öğrencileri ve gönüllü öğrencilerden oluşan 57 kişilik bir ekip tarafından hayata geçirilen projede, lise öğrencilerine bilimi sevdirmek amacıyla interaktif etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 22 farklı deney ve uygulama masası kuruldu. Öğrenciler bu masalarda hem gözlem yapma hem de deneyerek öğrenme fırsatı yakaladı. Projede, ’kan grubu tayini’, ’temel yaşam desteği’, ’ilk yardım uygulamaları’ gibi konular da yer aldı.

Türk Kızılay Manisa İl Şubesi ve AFAD Manisa İl Müdürlüğü’nün de destek verdiği etkinlikte, AFAD tarafından Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı farkındalık oluşturan stantlar kuruldu. Özellikle KBRN kıyafeti giydirilmiş manken ve dekontaminasyon ekipmanlarının tanıtımı büyük ilgi topladı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu, Şube Müdürü Mahmut Yağmurlu, okul müdürleri, öğretmenler ve yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Etkinlik sonunda Okul Müdürü Levent Gökkaya tarafından projeye katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Proje Koordinatörü ve MCBÜ Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Minareci, yaptığı açıklamada, projenin üniversite ile toplum arasında köprü kurma açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu sadece bir başlangıç. Amacımız bu tür projeleri sürdürülebilir hale getirerek bilimsel düşünceyi çocuklarımıza küçük yaşlarda aşılamaktır." dedi.