İstanbul Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar istikametinden Beylikdüzü istikametine giden 34 GOR 953 plakalı araç, 34 LYC 559 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüs içerisinde bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

E-5 Edirne istikameti kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı.