Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından üniversite personelinin işyeri ergonomisi ve sağlığına yönelik farkındalığını artırmak amacıyla "Uygulamalı Ofis Egzersizleri" konulu bir seminer düzenlendi.

MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Öznur Akyüz ve sağlık ekibi tarafından Rektörlük Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de ofis ortamında kolaylıkla uygulanabilecek egzersizleri pratik etme imkânı buldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, çalışanlarının fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemeye yönelik benzer eğitim ve etkinliklerle kurumsal gelişimini sürdürmeye devam ederken, bu seminerle birlikte personelini ofis ortamında uzun süreli oturmanın yol açabileceği fiziksel rahatsızlıklar konusunda bilinçlendirerek, bu etkileri azaltmaya yönelik basit ancak etkili egzersizleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sundu.