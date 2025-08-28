Muğla’nın Marmaris ilçesinde artan motosiklet kazaları sonrası Marmaris’te görev yapan başhekimler, kask kullanımının hayati önemine dikkat çekti. Özellikle beyin kanaması ve travmalarında kasksız sürücülerin yaşam şansının çok düştüğü vurgulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ise ‘cezalar çözüm değil, sürücülerin kask alışkanlığı olması gerek’ dedi. Hastane önünde kaskı olmayan motor sürücülerine kask dağıtıldı.

Marmaris Devlet Hastanesi toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Oğuzhan Erciyes, Ahu Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Sahir Ökten ve Yücelen Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erol Kaya, ilçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan ve ilçe Trafik ve tescil Şube amiri Komiser Mehmet Çağrı Kızılca ile ilçedeki kazaları ve kazaları önlemenin çözüm yollarını konuştu.

‘Marmaris motor kazalarında ilk sırada ‘

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Oğuzhan Erciyes, Muğla’nın Türkiye’de en çok motosiklet sahibine sahip illerden biri olduğunu Marmaris’in de en çok kaza yaşanan ilçesi olduğunu belirterek "Türkiye genelinde motosiklet sayısı 5 milyon 221 bine ulaşmış durumda. Bu sayının yüzde 82’si İstanbul, Antalya, İzmir, Manisa ve Muğla’da. TÜİK verilerine göre ülkemizde trafik kazalarında her yıl 6 bin 500 kişi hayatını kaybediyor, bunun yaklaşık 2 bin 200’ü motosiklet kazalarına bağlı. Marmaris, ne yazık ki bu tablo içinde en çok motosiklet kazasının yaşandığı ilçelerden biri. İlçemizde yıllık ortalama 500 motosiklet kazası kayıtlara geçiyor, hastanemizin acil servisine her yıl yaklaşık 400 motosiklet kazasına bağlı yaralanma geliyor. Bunların yüzde 20’si ciddi yaralanmalı, yüzde 2-3’ü ise ölümlü kazalar’ dedi.

‘Ölümlü kazaların büyük bölümünün sebebi kask takmama’

Başhekim Op.Dr.Oğuzhan Erciyes, ‘En acı verilerden biri de ölümlü kazaların yüzde 80’inde sürücülerin kask takmadığının tespit edilmesi. Türkiye ortalamasında bu oran yüzde 60 iken Marmaris’te çok daha yüksek. Ölüm riski kasksız sürücülerde 3 kat, kalıcı sakatlık ihtimali 2 kat fazla. Beyin kanaması ve kafa travması ise ölümlerin en önemli nedeni. Kask kullanmak ölüm riskini yüzde 40-45, kalıcı beyin hasarını ise yüzde 70’e kadar azaltıyor. Bu nedenle tüm sürücülerimizi daha duyarlı olmaya ve kasklarını takmaya davet ediyoruz. Marmaris’te motosiklet kazaları artık ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir’ diyerek vatandaşlardan önce kendi can güvenlikleri için duyarlı olmalarını vurguladı.

"Beyin travmalarında çok zorlanıyoruz"

Ahu hastanesi Başhekimi Op.Dr. Sahir Ökten, kasksız gelen vakaların büyük bölümünde ölümcül sonuçlarla karşılaştıklarını belirterek, "Organ kayıplarında müdahale edebiliyoruz, ancak beyin kanaması ve travmalarında çok zorlanıyoruz" diye konuşarak kaskın önemine değindi.

"Otopark sorunu motosiklet kullanımını artırıyor"

Marmaris Yücelen Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erol Kaya, ilçedeki otopark sorununun motosiklet kullanımını artırdığını söyledi. Kaya, "Motosiklet kullanımı pratik görünüyor ama kask takılmadığında çok büyük riskler doğuruyor. Vatandaşlarımızın kask kullanma kültürünü kazanması şart. Bunun için de hem farkındalık çalışmaları yapılmalı hem de yetkililer gerekli adımları atmalı" dedi.

"Kısa mesafe" bahanesi öldürüyor

Yetkililer, "Yakın mesafe" veya "Hava sıcak" gibi gerekçelerin en büyük yanılgı olduğunu hatırlattı. Acil servise gelen ölümlü vakaların büyük bölümünün kısa mesafeli sürüşlerde meydana geldiği açıklandı.

‘Artık emniyet araçlarından da görüntü ile denetim yapılacak’

İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, gerçekleşen toplantıda "Ekiplerimiz hem sahada hem de KGYS kameralarıyla denetim yapıyor. Araçlarımızda da kamera var, seyir halindeyken bile trafik kontrolü yapıyoruz. Ama cezadan önemlisi sürücülerimizin kendi sağlıkları için kask takmasıdır" dedi.

Emniyet Müdürü Seyhan ‘Cezalar çoğu zaman caydırıcı olmuyor, ilçe merkezinde yüzlerce kameradan tespit dilerek defalarca ceza yazdığımız sürücüler var ancak kask takmamaktan vazgeçmiyor. Sürücülerin kaskın önemi konusunda daha bilinçli olması gerekir, bana bir şey olmaz demesin hiç kimse bunun adı kaza ‘ diyerek önce can güvenliği ve sağlığının olduğunu belirtti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Amiri Komiser Çağrı Kızılca ‘Amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ‘ diyerek kask takmanın hayati önem olduğunu vurguladı.

‘Hastane önünde kask dağıtıldı’

Toplantı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Devlet Hastanesi önünde kasksız sürücülere kask dağıtarak, kaskın hayati önemini anlattı kask takan sürücülere teşekkürlerini iletti.