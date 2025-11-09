Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Muğla’nın Marmaris ilçesinde çevre gönüllüleri ile Denizciler ve Kaptanları Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, denizin dibinden çıkan atıklar görenleri şaşırttı. Temizlik sırasında en çok araba lastikleri, cam şişeler, plastik atıklar, minderler, halı parçaları, tabak ve çanaklar, hatta motor parçası ile küçük bir tekne kalıntısı bulundu.

Her sezon sonunda Kaptan Efe Kemal Aybedis öncülüğünde, Marmaris Çevre Gönüllüleri ve Marmaris Denizciler ve Kaptanları Koruma Derneği iş birliğinde yapılan çalışma sabah saatlerinde Marmaris Körfezi açıklarındaki adaların çevresinde gerçekleştirildi. Gönüllüler tüple dalarak hem deniz dibinde hem de yüzeyde biriken çöpleri topladı. Çevredeki tekneler ve kanolar da gönüllülere destek verdi. Marmaris çevre gönüllülerinden Rabia Deniz, "16 kişilik profesyonel bir ekiple güzel bir temizlik yapmayı planladık. Hem suyun altında hem kıyıda, kanolarla ve jetlerle elimizden geldiğince tüm çöpleri denizden almak istiyoruz" dedi.

Marmaris Denizciler ve Kaptanları Koruma Derneği Başkanı Barış Gültekin, sezon sonunda özellikle bilinçsizce denize atılan plastiklerin ve araba lastiklerinin arttığını belirterek, "Marmaris’teki denizciler denizden para kazanan kişiler olarak zaten denizi kontrol ediyoruz. Ancak dışarıdan gelen misafirler ve tatilciler ne yazık ki pet şişeleri denize atabiliyor" ifadelerini kullandı. Gültekin, denizin dibinden çıkan araba lastikleriyle ilgili olarak, "Bazı tekneler lastikleri usturmaça veya bağlama amacıyla kullanıyor. Yeterince sağlam bağlanmadığında fırtınada koparak denize düşüyor. Yoksa denizin ortasında arabanın da araba lastiğinin de işi yok." diyerek denizcileri daha duyarlı olmaya davet etti.

‘Beş saatlik temizlikte çöp teknesi de görev yaptı’

Yaklaşık beş saat süren temizlik çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesinin çöp atık teknesi de eşlik etti. Kaptan Efe Kemal Aybedis, "Marmaris Keçi Adası etrafında Marmaris Çevre Gönüllüleri ile birlikte temizlik yaptık. Birkaç koyu temizledik. Muğla Büyükşehir Belediyesine de topladığımız çöpleri aldığı için teşekkür ederim. Çok fazla lastik, minder, cam şişe ve küçük bir tekne parçası çıkardık. Vatandaşların denize çöp atmaması gerekiyor. Biz her sezon başında ve sonunda bu çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Marmaris Çevre Gönüllülerinden Eray Yılmaz de denizin 12 metre dibinden çıkardığı tekne parçasıyla ilgili "Bu, denizlerimize duyarsız vatandaşlardan kalan bir atık. Zamanla plastik çözüle çözüle bu hale gelmiş. Daha fazla kirletmemesi için çıkardık. Marmaris dünyanın en güzel yeri, dünyanın incisidir" ifadelerini kullandı.

Temizlik çalışmalarına katılan 6 yaşındaki bir çocuk ise büyüklerden denize çöp atmamalarını isterken gönüllüler bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.