Doğaseverler, İzmir Karşıyaka’da kıyıdan ve karadan 1 saatte 300 kilogram atık topladı.

Denizleri korumak, sahilleri temiz tutmak ve ekosisteme katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelen doğaseverler, Karşıyaka kıyılarında kıyı ve deniz temizliği gerçekleştirdi. Bostanlı Sahili ile Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndan eş zamanlı olarak başlayan etkinliğe 105 gönüllü katıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmada, denizden ve kıyıdan toplam 300 kilogram atık toplandı. Toplanan çöpler arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajları, sigara izmaritleri, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkat çekti. Atıklar, etkinlik sonunda belediye ekiplerine teslim edildi.

Çevre bilincini artırmayı hedefleyen etkinlikte, "Denizlerimiz bizler için çok önemli. Temizlemekten öte kirletmemek gerekir. Küçük bir hareket büyük bir fark oluşturulabilir" mesajı verildi.