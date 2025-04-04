Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dalaman-Muğla ve Muğla-Marmaris karayollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, cep telefonu kullanan, hatalı sollama yapan ve hız sınırını aşan 29 sürücüye cezai işlem uygulandı. Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülerin kendi can güvenlikleri ve diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atmamak için trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı. Yetkililer, bu tür denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini bildirdi.