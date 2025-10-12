Marmaris’te düzenlenen Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 1. hafta karşılaşmasında Marmaris Belediyespor, 1923 Afyonkarahisarspor’u Marmaris Şehir Stadı’nda konuk ederken, 0-0 sonuçlanan müsabakada kazanan dostluk oldu.

Mücadeleyi Kaymakam Nurullah Kaya ve protokol üyeleri tribünden takip etti. Maç öncesinde her iki takıma da başarılar dileyen Kaymakam Kaya, geçmişte Afyonkarahisar’da vali yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde yakından tanıdığı kentin temsilcisinin Marmaris’e konuk olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Tribünlerde dostluk ve centilmenlik ön plana çıkarken, taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.

Karşılaşma sonrasında Kaymakam Kaya, Marmaris Belediyespor soyunma odasını ziyaret ederek futbolcuları tebrik etti. Takımın sergilediği centilmenlik ve şehre yaşattıkları heyecan için teşekkür eden Kaymakam Kaya, "Spor; dostluk, kardeşlik ve centilmenliktir. Her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.