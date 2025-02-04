Dünyada ve Avrupa’da en büyük eğlence sokağı olarak gösterilen gece eğlencesi sektörünün merkezi konumunda olan Marmaris Barlar Sokağı’nın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Yaz sezonu açılmasına birkaç ay kala yapılan toplantı Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan’ın ev sahipliğinde Ticaret Odası toplantı salonunda yapıldı.

Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Jandarma, Emniyet ve kamu kurum amirleri, sektör temsilcileri ve işletmecilerden kurulan dernek üyeleri toplantıya katılarak fikirlerini ve alınacak önlemler ile ilgili görüş alışverişi yaptı.

Marmaris Ticaret Odası’nda gerçekleşen toplantıda, Barlar Sokağı’nda uygulanacak kurallar, işletmelerin sektörel uyum süreci ve nitelikli bir eğlence anlayışının Marmaris’te nasıl sürdürülebileceği ele alındı. Kaymakam Nurullah Kaya, Marmaris’in turizm kimliğine uygun bir eğlence anlayışının önemine dikkat çekerek, "Barlar Sokağı’nın düzenli ve kaliteli bir yapıya kavuşması, hem bölge halkı hem de işletmeler için kritik bir adım" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin sürdürülebilirliği için iş birliğinin önemini vurguladı. Ünlü, "Marmaris, eğlence ve turizmi bir arada sunan bir şehir. Bu dengeyi sağlamak adına gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda sektör temsilcilerinin de önerileri alınarak, Barlar Sokağı’nın düzenlenmesine yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturulması kararlaştırıldı. Alınan kararların önümüzdeki dönemde uygulamaya konması bekleniyor.