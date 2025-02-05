Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret ederek, sektöre ilişkin rapor sundu.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ankara temaslarında sektörün genel durumu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya bir rapor sundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Asa, öncelikli gündeme maddesi olarak dane zeytine verilen prim desteğinin kaldırılmaması gerektiğini söyledi. Başkan Asa, “Tarım sektörü için oldukça önemli bir destekleme modeli olan dane zeytine uygulanan prim desteği kesinlikle kaldırılmamalı. Hatta üreticinin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için arttırılması gerekiyor” dedi.

Görüşmede Marmarabirlik’in ve üreticinin taleplerini maddeler halinde Bakan Yumaklı’ya ileten Başkan Asa, Tarım Satış Kooperatifleri’ne ürün bedeli ödemelerinde kullanılmak üzere düşük faizli hazine destekli kredi kullanılması konusuna değinerek, “Zeytin hasadı öncesi ürün bedeli ödemelerinde kullanılacak düşük faizli hazine destekli krediden, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri’nin de faydalanabilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması konusunda desteğe ihtiyacımız var” dedi.

DANE ZEYTİNE DESTEK DEVAM ETMELİ

Başkan Asa, Bakan Yumaklı’ya ilettiği talepler arasında, Marmarabirlik ve zeytin sektörü için oldukça önemli olan bir başka başlık olarak dane zeytine uygulanan prim desteğini gündeme getirdi.

Asa, “Hem Marmarabirlik hem de sektörümüz için fayda sağlayıcı olarak tanımlanabilecek dane zeytine verilen prim desteğinin kaldırılmaması gerektiğini belirtmek isterim. Üreticinin, üretimde devamlılığı sağlayabilmesi ve sürdürülebilir stratejilerle ilerleyebilmesi için bu desteğin arttırılmasının önemine de dikkat çekmek isterim” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen rekolte tahminlerinin sonuçları ile bir kilogram zeytinin üretim maliyetlerinin Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılmasını talep eden Başkan Asa, “Bu sayede farklı maliyet çalışmaları ile spekülatif söylemler ortadan kalkmış olacak ve piyasanın stabil hale gelmesi kolaylaşacaktır” diye konuştu. Asa, ayrıca Bakan Yumaklı ile gerçekleşen görüşmesinde, bu yıla özel olarak zeytin üreticisine müstahsil makbuzu veya tasiriye faturası karşılığı destek verilmesinin de son derece önemli olacağının altını çizdi.