Mardin’in Midyat ilçesinde yasa dışı bahsin olumsuz etkilerini anlatan kısa film çekimleri yapan gençler sosyal medya hesaplarında gündem olunca, çektikleri ilk kısa filmin verdiği heyecanla ikinci kısa filmi de çekti.

Midyat’ın çeşitli kesim ve mahallelerinde çekilen filmdeki temel amacın bölgedeki gençlerin yasa dışı bahisten uzak durmasını sağlamak olduğu belirtildi. Projeye Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Emniyet Müdürlüğü, ilçe esnafının yanı sıra oyuncu olarak Ahmet Er, Abdulbaki Tolan, Muhammed Tolan, Talat Akbulut, Emine Çavuş, Yalçın Akay, B. Ejder Gazioğlu katkı sundu.

Projenin çekimlerini yapan ve rolünü hazırlayan Halil Tunçer, "’Ailene İyi Bak Son Hamle’ filmimizin çekimlerine başladık, hızlı bir şekilde çekiyoruz. Buradaki ana temamız Türkiye’de ve gündemde olan şu an sanal kumar bahis olayları var en önemlisi bu tür olaylara bulaşan gençlerimiz var internet üzerinden filmimizde rol alan arkadaşımızla buna istinaden, kumara bulaşan bir arkadaşımız ve buradaki ana temamız da bu durumda ne kadar kötü bir hal aldığını tüm Türkiye’de ve tüm ailelere en iyi şekilde izah edebilmektir. Filmimizin çekim esnasında bizlere her açıdan yardımcı olan Midyat halkına, vatandaşlarımıza ve en önemlisi oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz, maddi-manevi her şekilde arkamızdalar" dedi.

Projeye katkıda bulunan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise güzel bir çalışma olduğunu söyledi. Şahin, "Midyat Belediyesi olarak, sanal kumarın zararlarını konu alan gençlerimiz projesini destekliyoruz. Ailene İyi Bak Son Hamle film projesini destekliyor ve önemsiyoruz. Gelecek nesillerimizi bu tuzaklardan uzak tutmak için yapılan bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.