Van’ın İpekyolu Belediyesi ile Elite World Van Otel tarafından şehirde konaklayan depremzede çocukları için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi ile Elite World Van Otel tarafından şehirde konaklayan depremzede çocukları için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Van’da konaklayan depremzede ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinlikleri düzenlendi. Elite World Van Otelde düzenlenen etkinlikte çocuklar için çeşitli sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. ‘Vohoo ve Arkadaşları’ adlı tiyatro gösterisi ile moral bulan çocuklar ve ailelerine ikramlarda da bulunuldu.

Burada kısa bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Depremin izlerini hep birlikte en kısa sürede saracağız. Hepimize geçmiş olsun” dedi.