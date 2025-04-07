KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de meslek liseliler Ahilik geleneği ‘Orta Sandığı’ projesiyle sosyal dayanışmada örnek oldu. Okul bünyesinde bir ayda toplanan 193 bin TL ihtiyaç sahibi öğrenci ve velilere harcandı.

Kırşehir Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla geliştirilen Orta Sandığından elde edilen gelir öğrenci ve ailelerinin ihtiyaçları için kullanıldı. Hem üretim yapan hem de sosyal sorumluluk projesiyle hareket edilen okul, Ahilik kültürünün yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Okul yönetimi, dayanışma ruhunu pekiştiren uygulamanın devam edeceğini belirtirken eğitim gören öğrenciler de geleneği yaşatmanın kendileri için önemli olduğunu söylüyor.

Okul öğrencisi Batuhan Gökalp, "Okuyup aynı zamanda da çalışıyorum. İhtiyacı olanlara da harçlıklarımdan destek sunuyorum" dedi. Orta Sandığını ilk gördüğünde şaşırdığını ifade eden Batuhan Ekecik de "İlk gördüğümde çok şaşırdım. Okulda başlatılan uygulamayı hem çalışıp hem de okuduğum için beğendim. Dayanışma örneğini faydalı buluyorum" diye konuştu.

"Ahiliğin temel ihtiyacı yaşatılıyor"

Okulda öğrencilerin kabullenme süreçlerini test eden ve her öğrenciye dayanışma ve yardımlaşma duygusunu aşılamayı hedefleyerek yola çıktıklarını aktaran okul müdürü Hakan Vahapoğlu, "Ahiliğin en önemli yönü ve çalışma şekli olan Orta Sandığı uygulamasını okulumuzda başlattık. Buradaki ana amacımız öğrencilerimizin yardımlaşma duygusuyla birbirleriyle kaynaşması oldu. İhtiyaç sahibi arkadaşlarını öğrenciler kendileri tespit ediyor" şeklinde konuştu.

"Bir ayda 193 bin TL gelir elde edildi"

Okul yönetim kurulu tarafından aylık olarak açılan sandıktan bir ayda elde edilen geliri paylaşan Vahapoğlu, "Kutuyu komisyon kararıyla açarak kimseyi rencide etmeden dağıtım yapıyoruz. 10 öğrenciyi tam teşekküllü şekilde giydirdik. 13 öğrencimize gıda çeki hazırladık. 35 öğrenci ve ailesine nakdi yardımda bulunduk. Sınıf rehberlik servisi dağıtımlarda bizler için öncü oldu. Öğrencilerimiz yapılan uygulamayı kabullendi ve madeni paralar ağırlıklı çıktı" dedi.