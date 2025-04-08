Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte sıkı denetimler devam ediyor.

Halkın can ve mal güvenliğinin korunabilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde devam ettiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok farklı noktada günlük asayiş uygulaması gerçekleştiriyor. Jandarma ekiplerince yapılan denetimler kapsamında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kontrolleri yapılırken şüpheli görülen araçlarda ise aramalar yapılıyor. Suça ve suçlulara göz açtırmayan jandarma ekipleri, denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edecekleri vurguladı.