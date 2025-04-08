Ankara’nın Sincan ilçesinde, dolmuşta genç bir kızı taciz eden ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay 7 Nisan Pazartesi günü Sincan-AŞTİ güzergâhında seyir halindeki bir dolmuşta meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kimliğinin H.Ü. olduğu saptanan kişinin dolmuşta seyahat eden genç kıza önce rahatsız edici şekilde baktığı, ardından da telefon numarasını göstererek tacizde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli H.Ü., Etimesgut ilçesinde bulunan adresinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli H.Ü.’nün hakkında yapılan araştırmada cinsel taciz de dahil olmak üzere birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.