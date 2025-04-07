Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İyilik ve insanlık adına ortaya koyduğumuz çalışmalarımız ramazandan sonra da artarak devam edecek" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşmada konuşan Erbaş, Filistin’deki yaşanan zulüm sebebiyle bayramın buruk geçtiğini ifade etti.

"Katliamın gölgesi altında bir elimiz Gazze’de oldu"

Ramazan’a mahsus ibadetlerle hayatı güzelleştirmenin çabası içinde olmanın yanı sıra milletimize ve insanlığa en güzel şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını söyleyen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız iş birliğiyle, bütün mensuplarımızla ülkemizde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştık. Aziz milletimizin desteğiyle dünyanın pek çok bölgesinde sosyal yardım, hizmet ve faaliyetler gerçekleştirmeye gayret ettik. Soykırımın, katliamın gölgesi altında bir elimiz Gazze’de oldu, hala olmaya da çalışıyor" şeklinde konuştu.

"İyilik çalışmalarımız artarak devam edecek"

Bu yıl Ramazan ayında "iyilik" konusu kapsamlı bir şekilde işlediklerini, 13-20 Mart tarihleri arasını İyilik Haftası olarak ihdas ettiklerini hatırlatan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah önümüzdeki yıllarda İyilik Haftası coşkuyla kutlanacak ve iyiliğin daha da yaygınlaştırılmasına vesile olacak. Medeniyetimizin iyilik çağrısını milletimize ve bütün dünyaya bu şekilde ulaştırmaya gayret ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız olarak, milletimizin iyilik elini bütün mazlumlara uzatmaya çalıştık, inşallah bundan sonra daha coşkuyla, daha büyük azim ve gayretle milletimizin iyilik elini ulaştırmaya gayret edeceğiz. Alışveriş ve yardım kartları, iftar-kumanya ve gıda paketleri, özellikle mazlum ve mağdur coğrafyalardaki iyilik sofralarıyla milyonlarca ihtiyaç sahibini ramazanın bereketiyle buluşturduk elhamdülillah. İyilik adına, insanlık adına ortaya koyduğumuz çalışmalarımız ramazandan sonra da artarak devam edecek. Milletimizin yardım elini, büyük bir sorumluluk, hassasiyet, şeffaflık, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyacı olan kardeşlerimizle bu anlayışla buluşturmaya gayret ettik, bundan sonra da bu gayretimiz daha da artacaktır inşallah. Değerli hocalarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, bütün bu hizmetler, elbette sizin emeklerinizle gerçekleşiyor. Bütün bu güzellikler, sizin özverili çalışmalarınızla hayat buluyor. Onun için hepinize gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığının milletimizin ve dünyadaki bütün Müslüman ülke ve toplulukların ilgi odağında yer aldığına işaret eden Erbaş, "Bizler teşkilatımıza ne kadar umut ve heyecan katarsak, bütün yeryüzünde umutla bize bakanların, bizi bekleyenlerin yüzündeki tebessüm o kadar artacaktır" ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı’nı İslam beldelerinde yaşanan acıların, katliamların, soykırımların gölgesinde geçirdiklerini belirten Erbaş, bu acıların bitmesinin İslam dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşliğine bağlı olduğunu kaydetti.

"Vahdet şuuruyla birbirimize kenetlendiğimiz gün İslam coğrafyasında yaşanan acıların yerini umut alacaktır"

Yaşanan acıların, sistematik taciz, işkence, işgal ve katliamları son bulması için milletimize ve İslam dünyasına çok büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Dökülen masum kanlarının durması, yetim feryatlarının dinmesi, mazlumların gözyaşlarının silinmesi için üzerimize düşeni eksiksiz yapmak durumundayız. Bütün kardeşlerimizin bir an önce zulümlerden kurtulması için dualarımızı tutum ve davranışlarımızla, eylemlerimizle desteklemek mecburiyetindeyiz. Ümmet coğrafyamızda umudunu bize bağlamış, gözlerini yollarımıza dikmiş bekleyen garipler, yetimler, öksüzler var. Onların imdadına koşmak zorundayız. Bunun için öncelikle ülkemizde birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir tutum sergilemek zorundayız. İnanıyorum ki bizler, vahdet şuuruyla birbirimize kenetlendiğimiz gün, İslam coğrafyasında yaşanan acıların yerini umut ve heyecan alacaktır. Cenab-ı Hak, nice güzel, huzurlu, iyiliğin egemen olduğu, iyiliğin dünyayı değiştirdiği o bayramlara hepimizi ulaştırsın."