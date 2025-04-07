10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü sebebi ile Kaynarca İlçe Emniyet Amir Vekili Mustafa Karakaya ve beraberindekiler, İlçe Kaymakamı Selin Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Kaynarca İlçe Kaymakamı Selin Çomaklı’yı makamında ziyaret eden İlçe Emniyet Amir V. Mustafa Karakaya ve beraberindeki kurum çalışanları, polis haftasında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Kaymakam Çomaklı, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yıl dönümünü ve tüm polislerin Polis Haftası’nı kutlayarak görevlerinde başarı diledi.