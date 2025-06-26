Mardin’in Dargeçit ilçesinde yer alan Ilısu Barajı kıyısında çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dargeçit Gençlik Merkezi, çevre bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 16 gönüllü öğrenci ve gençlik merkezi personelinin katılımıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında belirlenen alanlarda toplanan atıklarla hem çevrenin temizlenmesine katkı sağlandı, hem de gençlerin çevreye karşı duyarlılıkları pekiştirildi.

Dargeçit Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Aydoğdu, baraj kıyısına geldiklerinde kötü bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi. İnsanların burada piknik yaptıktan sonra çöplerini etrafa bıraktığını belirten Aydoğdu, "Lütfen buraya geldiğiniz zaman pikniğinizi yaptıktan sonra çöplerinizi toplayıp öyle gidin. Umarım daha temiz bir doğa bırakırsınız. Hepimizin ana amacında olması gerekiyor" dedi.

Etkinliğe katılan gönüllü öğrencilerden Zeynep Akyüz, Ilısu Barajı’nın sadece Dargeçit için değil, bölge için önemli bir alan olduğunu ifade etti. Ailelerin gelip piknik yaptığını, çöplerini toplamayıp geri gittiklerine dikkat çeken Akyüz, "Bu, hem bizim hem de çevremiz açısından çok kötü bir durum. Ilısu Barajı bizim için çok önemli. Hem turizm açısından, hem de doğal güzellik açısından. Bu da çevre açısından olumsuz bir görüntü oluşturuyor. Biz de Dargeçit Gençlik Merkezi olarak buraya gelip temizlik yaptık. Elimden gelen katkıyı sunmak istedim" diye konuştu.