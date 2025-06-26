Balıkesir’in Karesi ilçesinde arazide çıkan anız yangını aşırı rüzgara karşı itfaiye ekiplerinin fedakarca müdahalesi ile zorlukla kontrol altına alındı.

Karesi ilçesine bağlı Üçpınar mahallesinde hasat yapıldıktan sonra tarlalarda kalan anızlar nedeni bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Anız yangını ihbarı üzerine Karesi İtfaiye birimleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri aşırı rüzgar altında anız yangınını söndürmek için fedakarca mücadele ettiler. Ekiplerinin uzun süren söndürme çalışması sonrası söndürüldü. Anız yangını ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.