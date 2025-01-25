Mardian Mall, sömestir tatilinde çocuklara eğlenceli ve öğretici anlar yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 25 ve 26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan "Şirinler" etkinliği, çocuklar ve aileleri için unutulmaz anlar sunacak.

Şirinler etkinliği, 14:00, 16:00 ve 18:00 seanslarında sahne şovları, sevimli maskotlar ve çizgi karakterlerin yer alacağı eğlenceli aktiviteler ile Mardian Mall etkinlik alanında gerçekleştirilecektir. Etkinlik, çocukların hem eğlenip hem de öğrenmelerine imkan tanıyacak.

Mardian Mall AVM Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, bu tür etkinliklerin çocuklar ve aileler için önemini vurgulayarak, “Sömestir tatilinde çocuklarımızın eğlenmesi ve ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi için pek çok etkinlik düzenliyoruz. Şirinler etkinliği de bu amaçla düzenlenen etkinliklerden biridir. Herkesi bu güzel etkinliklere katılmaya davet ediyoruz” dedi.