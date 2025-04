30’uncu Marble İzmir Fuarı’nda bu sene de yerini alan Cemar Mermer ve Traverten’in standı, hem yerli hem de yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Manisa’nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, fuarlarda tecrübe sahibi olduklarını söyleyerek, firmayı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme hedefinde olduklarını söyledi.

Fuar İzmir’de 30’uncu kez kapılarını açan Marble İzmir Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle firma sahiplerini buluşturdu. Her sene olduğu gibi bu sene de fuarda yerini alan Cemar Mermer ve Traverten firması, yerli ve yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu. Firma, sergilenen ürünler ve tasarımlarını sektör temsilcileri ve müşterileriyle paylaştı.

"Bu fuarda da beklentilerimiz yüksek"

Manisa’nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, fuarlarda tecrübe sahibi olduklarını ve beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizdi. Yalçın, "Her fuarda olduğu gibi bu fuarda da beklentilerimiz yüksek. Biz firma olarak da ekip olarak da fuarlarda tecrübe sahibiyiz. Zaten İzmir ve Ege firmasıyız. Stantlarımızın konsepti de çok farklı şekilde ve oldukça ilgi çekiyor. Geçtiğimiz sene devasa bir led ekranımız vardı, bu sene de konseptimizi değiştirdik. Uluslararası arenadan gelen misafirlerimizin pozitif yorumları da bizi mutlu ediyor. Bu tür fuarlarda her firmanın olduğu gibi bizim de bir ciro hedefimiz var ama bundan da ötesi biz uluslararası arenada ülkemizi de temsil ettiğimizi düşünerek bu konuda çok seçici ve özenli olmaya çalışıyoruz. Bizim her çalışmamızdaki hedefimiz firmamızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Şu ana kadar bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.