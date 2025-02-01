Şehzadeler Belediyesi’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği kadınlar matinesinde Manisalı kadınlar müzik ve eğlence dolu bir gece yaşadı.

Şehzadeler Belediyesi’nin, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle üçüncüsünü Fuar Merkezi’nde düzenlediği Kadınlar Matinesi, büyük ilgi gördü. Şehir merkezi ve Yunusemre İlçesinden fuar alanına otobüslerle taşınan kadınlar, çeşitli ikramlarla ağırlandı ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Özge İldem, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce kadının katıldığı matinede, yerel sanatçı Sadoşum Sadoş sahne aldı.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Özge İldem matinenin açılışında yaptığı konuşmasına geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirdiği için matineye katılamayan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın selamı ile başladı. İldem, "Canımız Manisalımız her şeyin en güzeline layık. Bugün de bir aradayız. Manisa Büyükşehir, Şehzadeler ve Yunusemre Belediye Başkanlarımızın selamları var. Gülşah Başkanımız tedavisi nedeniyle aramızda bulunamıyor. Sağlıklı ve mutlu günlerde tekrardan sizlerle kucaklaşmayı umuyor. Hepinize sevgi ve selamlarını iletti. Herkese iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan da matineye katılan tüm kadınlara keyifli bir gece geçirmelerini dileyerek, üç belediye başkanının selamını iletti.

Müzik eşliğinde dans edip şarkılar söyleyerek unutulmaz bir akşam geçiren kadınlar, doyasıya eğlendi. Kadınlar matinesinin kente bir hareket getirdiğini ve bu sayede eğlenme fırsatı bulduklarını belirten kadınlar, bu tür etkinliklerin sık sık tekrarlanmasını talep ederek, belediye başkanlarına teşekkür etti.