Manisa’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde coşkulu bir törenle kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, çocuklar oyunlar oynadı, danslar etti ve can dostlarıyla bir arada olmanın keyfini yaşadı. Etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeter ki Sahiplen” kampanyasının da tanıtımı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel gerçekleştirilen etkinlikle can dostları ile çocukları buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde gerçekleştirilen etkinliğe CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Daire Başkanları ile yurttaşlar katıldı. Çocuklar, Geçici Hayvan Bakımevinin misafiri can dostlarıyla vakit geçirdi. Müzik eşliğinde dans eden çocuklar, yüz boyama etkinliklerine ve oyun atölyelerine katıldı. Bakımevinde gün boyu renkli görüntüler yaşandı.

Şanslı patiler pet kuaförü açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde ‘Şanslı Patiler Pet Kuaförü’nün de açılışı yapıldı. Bakımevinde bulunan hayvanlara hizmet verecek olan pet kuaföründe, can dostlarının temizlikleri ve bakımları yapılacak. CHP İl Başkanı İlksen Özalper ve Nurcan Zeyrek, pet kuaförde engelli bir köpekle ile yakından ilgilendi. Özalper ve Zeyrek, felçli can dostumuzun temizliğini yaptı.

“Toplumun ortak sorumluluğu”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ise hayvanların toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Aydın, “Biz hem sokak hayvanlarının hem hayvan sevgisinin toplumsallaşmasını, tüm toplumda bu sevginin yayılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de çocuklardan başlayarak, toplumun tüm kesimlerine hayvanlara ilişkin duyarlılığı, sevgiyi anlatmaya çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, güzel bir barınağa sahibiz. Burada veterinerlerimiz ve teknik ekiplerimiz var. Kısırlaştırma ve tedavi süreçlerini yürütüyor ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Tüm toplumun da hayvanlara karşı sorumlulukları olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onun için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarla, yetişkinlerle ve can dostlarımızla anlamlı bir etkinlik oldu” dedi.

Sahiplendirme programını anlattı

Sahiplendirme programı hakkında da bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, “Barınağımızdan hayvan sahiplenen yurttaşlara ilk 6 ay boyunca mama ve aşı desteği vereceğiz. Bununla beraber tasma, yemek, mama ve su kabı hediye edecek ve can dostlarımızın eğitimine katkı sunacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hem toplumun hayvan sevgisi konusunda daha fazla bilinçlenmesi, hayvanları daha fazla sevmesi hem de sokak hayvanlarına duyarlılığını arttırma hususunda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek’in en hassas olduğu konulardan bir tanesi hayvanlar. Biz de onun çizmiş olduğu perspektif çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu dünya hepimize ait”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise, “Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Can dostlarımızın günü. Yaş mamalardan yapılan pastamızı can dostlarımıza ikram ettik. Bu tesis bizler için çok önemli. Burada 480 köpek, 75-80 de kedi var. Onun dışında yaban hayvanları da var. Çocuklarla hayvanların bir arada olması çok kıymetli. Benim evimde bir kedi, bir köpeğim var. 5 yaşındaki oğlumla birlikte büyüyorlar. Sorumluluk almayı öğrenmek, ülkemiz için çok değerli. Sorumluluğunu bilen çocuklar yetiştirildiğinde kadın cinayetlerinin, çocuk cinayetlerinin de önüne geçeceğiz. Hayvanlara yapılan ıstırapların, işkencenin önüne geçeceğiz. Bu dünyanın hepimize ait olduğunu bilerek yaşamak çok kıymetli. O yüzden ‘satın alma sahiplen’ diyoruz. Sahiplendiğimiz ya da aldığımız hayvanlarımıza lütfen bakalım, sokaklara bırakmayalım. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Bu çıkan son yasayla birlikte her gün hayvanlara dönük şiddet haberleri görüyoruz. Manisa’da bile inanılmaz kötü haberlerle karşı karşıyayız. Oysa hep birlikte yaşayabiliriz, dünyanın ve Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Değişim dedik, normalleşme dedik, barış dedik. Hep birlikte birbirimizi seversek çok daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

Kedi sahiplenildi

Hayvan Bakımevinde barınan 2 kedi ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve hayvansever tarafından sahiplenildi. Ulaş Aydın, “Bugün ben de barınağımızdan bir kedi sahipleniyorum. Bu kedi çocuklarımla beraber büyüyecek ve onların hayvan sevgisinin artmasına katkı sağlayacak" dedi ve herkesi hayvan sahiplenmeye davet etti.

“Çocuklarımız ve can dostlarımız bir araya geldi”

Manisa’da sokak hayvanları ile ilgili çalışmalara büyük destek veren Nurcan Zeyrek, “Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın saçına, can dostlarımızın da tüyüne zarar gelmemesi Bu kapsamda sahiplendirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün çocuklarımız ve can dostlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Can dostlarımızı sahiplendirmeyle ilgili çok güzel kampanyalarımız var. Bunları da sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Herkesi ‘Şanslı Patiler’ isimli instagram sayfasını takip etmeye davet ediyorum. Umarım herkes sokak hayvanlarımızı sahiplenir. Herkesin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.