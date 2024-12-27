Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşına sayılı günler kala il genelindeki eş zamanlı olarak alkollü içki satış ve tüketim yerleri ile tüketimi yoğun olan gıdalara yönelik denetimlerini artırdı.

Bugün gerçekleştirilen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Ali Gök, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile İl Müdürlüğü kontrol görevlileri katıldı. Eş zamanlı olarak il genelinde yapılan denetimlerde asgari teknik ve hijyenik şartlar kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlere ilişkin bilgiler veren Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Alkollü içkilerin denetimi, il ve ilçe müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı Kanun çerçevesinde alkollü içkilerin üretim, dağıtım, depolama ve satış aşamalarında yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde etiket kontrolü, bandrol kontrolü veya numune alınarak analiz sonucuna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Etiket kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygunluk aranmaktadır. Bandrol kontrolünde ise Tütün ve Alkol Dairesi’nin sağladığı denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı denetim esnasında hemen değerlendirilebilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo174 Gıda Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikâyet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaraları arayabilir ya da İl ve İlçe Müdürlüklerimize bizzat başvurabilirler” dedi.