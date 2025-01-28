Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın kararıyla sona erdirilen kırmızı yol uygulamasının yerine hayata geçirilen yeşil yol, ilk günden vatandaşlardan tam not aldı. Belediye Başkan Ferdi Zeyrek, yeni düzenlemenin ilk gününde sahaya inerek hem halkla bir araya geldi hem de uygulamanın etkilerini yerinde inceledi.

Vatandaşların yeni uygulamayı olumlu karşıladığını belirten Başkan Zeyrek, “Sadece toplu taşıma için kullanılan kırmızı yol, vatandaşa hizmet etmiyordu. Bugün ilk defa yeşil yoldayız. Soruyorum, trafiğin bu şekilde açılmasını nasıl buluyorsunuz, diye. Artık vatandaşlarımızın geçeceği ve kullanabileceği, ulaşıma katkı sağlayacağını planladığımız bir yolun açılmasından, herkes çok memnun. Yıllardan beri özlenen ve beklenen bir şeydi. Bundan ben de çok memnunum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışı ile hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehrin geleceğinde önemli rol oynayan kararları vatandaşlara soran ve istekleri yönünde uygulamalarını gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şikayetlere konu olan kırmızı yol uygulamasını da Manisalılara sormuştu. Yapılan anket sonucunda yüzde 86’lık bir sonuçla uygulamanın sonlandırılmasını isteyen Manisalıların kararıyla kırmızı yol uygulaması sona erdi ve trafik akışını geliş - gidiş yönünde sağlayan yeşil yol uygulamasına geçildi. Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni uygulamanın ilk gününde yerinde incelemelerde bulunarak Manisalılara yeşil yol uygulamasını nasıl bulduklarını sordu.

“Bugün ilk defa yeşil yoldayız”

Başkan Ferdi Zeyrek, “Vatandaşlarımızın kırmızı yoldan rahatsız olduğunu biliyorduk. Ulaşım mühendislerimiz bu konu üzerinde çalıştı. Daha sonra uygulamayı vatandaşlarımıza sorduk. Doğru şeklin de bu olduğunu biliyorduk, ama vatandaşlarımız karar versin istedik. Vatandaşlarımız istemeseydi bu yolu ulaşıma açmayacaktık. Vatandaşlarımızdan yüzde 86 oranında açılması yönünde talep gelince biz de uygulamaya başladık. Toplu taşıma için kullanılan kırmızı yolun vatandaşa hizmet etmediğini, ring yolunun trafiği aksattığını biliyorduk. Vatandaşlarımız da bunu istiyordu. Bugün ilk defa yeşil yoldayız. Vatandaşlara soruyorum, trafiğin bu şekilde açılmasını nasıl buluyorsunuz, diye. Herkes çok mutlu. Yıllardır özlenen ve beklenen bir şeydi. Tıpkı bizim çocukluğumuzdaki gibi artık Karaköy’de bir gidiş, bir geliş yönüne döndü. Herkes bana soruyor ‘Yeşil yol ne anlama geliyor’ diye. Biliyorsunuz ki trafikte kırmızı renk dur, yeşil ise geç demektir. Artık vatandaşlarımızın geçeceği ve kullanabileceği, ulaşıma katkı sağlayacağını planladığımız bir yolun açılmasından, herkes çok memnun. Bundan ben de çok memnunum. Bugün yerinde bir inceleme yaparak vatandaşlarımıza da görüşlerini sormak istedim” diyerek Manisalılara yollardaki yönlendirme işaretlerine dikkat etmeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Trafik artık çift yönlü akacak

Yeşil yol uygulaması ile İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi ve 8 Eylül Caddesi üzerinde, servis ve yük taşıma araçları hariç, tüm araçlar çift yönlü olarak seyahat edebilecek. Toplu taşıma araçları bu yolda seferlerine devam edecek. 8 Eylül Caddesi, Ulupark, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi ve Moris Şinasi Kavşağı arasında toplu taşıma araçları ve sivil araçlar için tek şerit geliş düzenlemesi yapıldı. Yol üzerinde yönlendirme okları da çizildi. Bu oklar sayesinde, sürücülerin güzergahlarını daha kolay belirlemeleri ve doğru şeritleri kullanmalarının sağlanması amaçlandı. Böylece hem trafik akışı hızlanacak hem de karışıklıkların önüne geçilmiş olacak. Ayrıca, yol üzerindeki 13 olan durak sayısı 10’a düşürüldü ve toplu taşıma araçlarının daha hızlı hizmet vermesi amaçlandı. Toplu taşıma araçları için özel cepler oluşturularak yolcu iniş ve binişlerinin daha güvenli ve hızlı hale getirilmesi amaçlandı.

Daha önce tercihli yol uygulaması nedeniyle yayaların karşıya geçişlerinde zaman zaman üzücü kazalar da yaşanmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu tür kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Eskiden şehir merkezine yalnızca Karaköy yönünden giriş yapılabiliyor, çıkışlar ise Doğu Caddesi üzerinden sağlanıyordu. Bu durum, yolların gereksiz yere yoğunlaşmasına neden oluyordu. Yeni uygulama ile açılan yollar sayesinde daha dengeli bir trafik dağılımı sağlanacak.