Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında, üniversite içindeki ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve ilgili birim amirleri katıldı.

Vali Özkan, üniversitelerin hem eğitim hem de sosyal yaşam açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, güvenliğin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Güvenlik tedbirlerinin sadece üniversite kampüsü ile sınırlı kalmayıp çevresindeki alanlarda da etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade eden Vali Özkan, bu konuda tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.

Toplantıda üniversite çevresinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarının önceden tespit edilip hızlıca çözüme kavuşturulması için alınacak ek tedbirler görüşüldü.

Toplantı, alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi ve koordine edilmesi ile sona erdi.