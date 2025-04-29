Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Manisa’da toplu taşımada yalnızca Manisa Kart ve temassız özellikli banka kartlarının kullanılacağını duyurdu. Şoför Kart ve nakit ödeme uygulamaları ise bu tarihte sona erecek.MANİSA (İGFA) - Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, şehir genelinde kullanılan Şoför Kart uygulaması 1 Mayıs 2025 itibarıyla tamamen kaldırılacak. Bu tarihten sonra Manisa’daki tüm toplu taşıma araçlarında Manisa Kart ile temassız özellikli banka ve kredi kartlarıyla ulaşım sağlanabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şoför Kart uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında nakit ödeme yönteminin de tamamen sona ereceğini belirtti. Vatandaşlar, yolculuk sırasında şoföre nakit ödeme yapamayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara, şimdiden Manisa Kart edinmeleri ve mevcut kartlarını aktif hale getirerek bakiye yüklemeleri çağrısında bulundu. Manisa Kart’lar, kent genelindeki kart satış ve dolum noktalarından ya da online platformlardan temin edilebiliyor. Özellikle yoğun saatlerde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için kart işlemlerinin son günlere bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, öğrenciler, öğretmenler ve 65 yaş üstü vatandaşlar gibi belirli gruplara sunulan özel avantajlı kartların kullanımına da aynı şekilde devam edileceği bildirildi.

Manisakart’a Yükleme Noktaları

Manisa Kart için yükleme noktaları Manisa genelinde toplam 212 bayide bulunan işletmelere ek olarak Manisa Kart mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar ile dijital bakiye yükleme yapılabiliyor. Ayrıca Manisa genelindeki 36 adet Migros mağazasında da kartlara bakiye yükleme yapılabilecek. Bununla birlikte 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, 51 farklı noktada konumlandırılan MASKİ Matik cihazları ile de Manisa Kart’a kolaylıkla bakiye yüklenebilecek. Vatandaşlar, il ve ilçe merkezlerinde bulunan MASKİ ve belediye binalarında hizmet veren yüklematik cihazlardan faydalanabilecek. Manisa genelinde 51 noktada hizmet veren MASKİ Matik cihazlarının sayısı da kısa süre içinde 81’e çıkarılacak.