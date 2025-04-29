Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun yerli tiyatro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla düzenlediği NKT Oyun Yazma Programı’nın 2025 dönemi için başvurular 30 Nisan’da başlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), Türk tiyatrosuna yeni yazarlar ve nitelikli eserler kazandırmak amacıyla 2022 yılında başlattığı NKT Oyun Yazma Programı’nın yeni dönemini duyurdu. Tiyatro yazarlığını desteklemek ve çağdaş fikirlerin sahneye taşınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen programa başvurular 30 Nisan’da başlayacak ve 6 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Programa kabul edilecek adaylar; Doç. Dr. Oğuz Arıcı, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Arık, Cengiz Bozkurt, Y. Emir Çiçek ve Kazım Güçlü’den oluşan Oyun Yazma Programı Seçici Kurulu tarafından belirlenecek. Ön seçki sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Programa seçilen yazarlar, 1 Eylül 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye sürecine katılacaklar.

Geçtiğimiz dönemlerde yoğun ilgi göre programa başvurmak ve detaylı bilgi almak isteyenler https://forms.gle/827MSEDMCbYw6yadA adresini ziyaret edebilirler.