Altyapıya verdiği önemle Türk sporuna önemli yetenekler kazandıran Karatay Belediyespor Kulübü, elde ettiği derecelerle sporun yıldızı oldu.KONYA (İGFA) - Sporun ve sporcunun yanında olan Karatay Belediyesi, Karatay Belediyespor Kulübü’nün farklı branşlarda elde ettiği sayısız başarıyla ilçeye gurur yaşatıyor.

KARATAY BELEDİYESPOR’A ÖDÜL

Karatay Belediyespor Kulübü, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ile Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) tarafından düzenlenen organizasyonda büyük bir başarıya imza attı. Kulüp, Antalya’daki Kulüp Başkanları ve İl Temsilcileri Toplantısı’nda ödüle layık görüldü. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Spor Kulübümüzün elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Gençlerin sportif faaliyetlere katılımlarını arttırmak için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TENİS TUTKUNLARININ YENİ ADRESİ: KARATAY TENİS KORTU

Karatay Belediyesi tarafından sporseverlerin hizmetine sunulan ve Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu ünvanını taşıyan Karatay Tenis Kortu, tenis tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Tesis modern yapısı ve geniş olanaklarıyla dikkat çekiyor. Ulubatlıhasan Mahallesi’nde bulunan tesisin içinde üç adet uluslararası standartlara uygun tenis kortu, soyunma ve dinlenme odaları, kafeterya ve teras alanı yer alıyor. Tesis, sporseverlere konforlu ve modern bir deneyim sunuyor.

U16 ERKEK BASKETBOL TAKIMI ŞAMPİYON

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Erkekler Basketbol Turnuvası’nda Karatay Belediyespor U16 Erkek Basketbol Takımı, gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada 18 takım arasından sıyrılan takım, Konya'da düzenlenen finalde Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü mağlup ederek şampiyon oldu. Bu zaferle Bölge Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

TRAMPOLİN CİMNASTİK VE MASA TENİSİNDE BÜYÜK BAŞARI

Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu olmaya devam ediyor. Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda Ali Eymen Demirci ve Burak Demirci, Türkiye 2.’si oldular. Ayrıca, Burak Demirci, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne (TOHM) katılma hakkı kazandı. Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası’nda da Karatay Belediyespor’un A takımı 2. olurken, B takımı da 4. olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

PARALİMPİK MASA TENİSİ'NDEN TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ GELDİ

Ankara’da düzenlenen Paralimpik Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Tahir Efe Şahin, mixlerde Türkiye şampiyonu olurken, tek erkeklerde ise Türkiye 2’ncisi olarak çifte gurur yaşattı. Necmettin Şamil Yiğit de kendi kategorisinde Türkiye 2’nciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

KARATAY BELEDİYESPOR’DAN MİLLİ GURUR

Karatay Belediyespor’un yetenekli Jimnastik sporcusu Burak Demirci, Aerocup yarışmasında ülkemizi temsil etmek üzere Milli Takım kadrosuna dahil oldu.

SPORCULAR TÜRKİYE’NİN ZİRVESİNDE

Karatay Belediyespor Kulübü, atıcılık, güreş, kick boks gibi farklı branşlarda da başarılarına devam ediyor. Karatay Belediyespor Atıcılık Takımı, Bursa’daki Skeet Federasyon Kupası’nda takım şampiyonu oldu. Salih Oday Türkiye 2.’si, Kemal Madencioğlu Türkiye 3.’sü, Salahi Zaimoğlu Türkiye 4.’sü ve Ahmet Baran Türkiye 7.’si olarak büyük bir performans sergilediler. İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Necmettin Şamil Yiğit Türkiye 4.’sü oldu ve 2026 İşitme Engelliler Olimpiyatları için milli takım kampına davet edilerek, milli takıma seçildi. Ayrıca, U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Mustafa Kenan Çelik Türkiye 3’üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

HALTERDE ŞAMPİYONLUK GELDİ

Konya’da düzenlenen Okullar Arası Halter İl Birinciliği’nde Karatay Belediyespor’un sporcuları büyük başarı gösterdi. 64 kiloda Fatma Betül Küçükkolbaşı Konya şampiyonu olurken, Ceylin Kırlı ise Konya ikincisi oldu.

KİCK BOKS ŞAMPİYONASINDA MADALYA SEVİNCİ

Balıkesir’de düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası’nda Karatay Belediyespor’un sporcusu Muhammet Furkan Karagöz, 60 kilogram K1 kategorisinde Türkiye 3.sü olarak bronz madalya kazandı. Karatay Belediyespor Kulübü’nün tüm bu başarıları, kulübün altyapı yatırımları ve genç sporculara sağlanan desteğin bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

BAŞKAN KILCA ŞAMPİYON SPORCULARI AĞIRLADI

Karatay Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, elde ettiği başarılarla Karatay’ı ve Konya’yı gururlandırdı. İşitme Engelliler Rıza Keskin Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na 12 sporcu ile katılan takım, turnuvadan önemli derecelerle döndü. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şampiyon sporcuları belediyede ağırlayarak elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini tebrik etti.

