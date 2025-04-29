Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla bu yıl Konya genelindeki 26 bin 11. sınıf öğrencisine yönelik sürdürdüğü günübirlik İstanbul gezileri büyük beğeni topluyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iki tarihi şehir arasında gönül köprüsü kurarak öğrencileri yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul’a götürdüklerini belirterek, “Bu yılki programlara 26 bin 176 öğrencimiz ve sorumlu öğretmenimiz katılıyor. Bugüne kadar 112 binin üzerinde gencimizi İstanbul ile buluşturduk. YHT ile günübirlik İstanbul gezilerimiz gençlerin hayatında iz bırakıyor. Projemize değer kattıkları için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Gençler de böyle anlamlı bir deneyimi kendilerine yaşatan Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 31 ilçedeki lise 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezileri gençlere tarih ve kültür bilinci kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla yürüttükleri projenin geçmişten aldığı ilhamla yeni nesilleri güçlü yarınlara hazırladığını ifade etti.

“İKİ TARİHİ ŞEHİR ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURUYORUZ”

Gençlerin sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda köklü medeniyetimizin ruhuyla da yetişmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay şunları kaydetti:

“Selçuklular döneminde 200 yıldan fazla süreyle başkentlik yapan Konya’mız ile Osmanlılara 600 yıl payitahtlık yapan İstanbul, bir şehir olmanın ötesinde medeniyetimizin çok önemli miraslarıdır. Biz de bu iki tarihi şehir arasında gönül köprüsü kurarak 31 ilçemizdeki 11. Sınıf öğrencilerimizi yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul’a götürüyoruz. Bu yılki programlara 26 bin 176 öğrencimiz ve sorumlu öğretmenimiz katılıyor. Bugüne kadar 112 binin üzerinde gencimizi İstanbul ile buluşturduk. YHT ile günübirlik İstanbul gezilerimiz gençlerin hayatında iz bırakıyor. Projemize değer kattıkları için tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bizler, gençlerimizin sadece bugünü değil, kökleriyle beslenen yarınları inşa etmesini istiyoruz” diyen Başkan Altay, “İstanbul gibi tarihimizin ve medeniyetimizin kalbinde yer alan bir şehirde, ecdadımızın izlerini sürmek, gençlerimizin kimlik bilincini güçlendirecek ve onları daha donanımlı bireyler haline getirecektir. Bu amacımızı gerçekleştirmemize destek olduğu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GEZİYE KATILAN ÖĞRENCİLER BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Katıldıkları tarih ve kültür gezisiyle İstanbul’u yakından görme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler de hayatlarında iz bırakan böyle anlamlı bir deneyimi kendilerine yaşatan Başkan Altay’a teşekkürlerini iletti.

PROGRAMDA İSTANBUL’UN KALBİ VAR

Sabahın ilk ışıklarıyla yüksek hızlı trenle Selçuklu Gar’dan İstanbul’a seyahat eden öğrenciler için trende düzenlenen tiyatro gösterisi yolculuğa renk katıyor. Tarih kokan şehre ulaştıkları andan itibaren ecdadın izlerini arayan Konyalı gençler, Eyüp Sultan Camii ziyaretiyle başladıkları İstanbul yolculuğunda vapurla boğaz turuna katılarak boğaz etrafındaki tarihi eserleri yakından görüyor. Ayrıca Gülhane Parkı’nda tarihle buluşan gençler, Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultan Ahmet Camii ve meydanı gibi tarihi mekânları da keşfetme imkânı buluyor.