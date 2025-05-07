Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah imalat ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Salihli ilçesinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde A.A. (36) isimli şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramada; 2 adet 9x19 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7x65 mm ruhsatsız tabanca, 10 adet kuru sıkıdan çevrilmeye hazır 9x19 mm tabanca, 2 adet tabanca gövdesi, 1 adet torna makinesi, 1 adet mengene, 1 adet tornavida uç seti, 3 adet demir testeresi ve 99 adet muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.