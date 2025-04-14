Manisa’nın Demirci ilçesinde bankadan çektiği parayı kaybeden 73 yaşındaki Halil Çakan’ın parası zabıta ekiplerince bulunarak teslim edildi.

Demirci’nin Çanakçı Mahallesinde ikamet eden ve yıllardır kestane ve ceviz üreticiliği yapan 73 yaşında çiftçi Halil Çakan tarım üretimi için bankadan çektiği tarla destekleme parasını kaybetmesi üzerine Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine başvuruda bulundu.

Belediye Zabıta ekipleri Halil Çakan’ın tarifi üzerine ilçe pazaryerinde yaya devriye esnasında cüzdan içerisinde kayıp olan 6 bin 900 TL’yi bularak tutanak karşılığında kendisinde teslim etti. Halil Çakan, parasının bulunmasından dolayı Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.