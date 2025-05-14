Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Obezite ile Mücadele Programı" Manisa’da hayata geçirildi.

"Obezite ile Mücadele Programı" kapsamında ülke genelinde 10 milyon vatandaşın boy-kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksleri hesaplanacak. Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, kentte programın başlatıldığını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

İl Sağlık Müdürü Zeren yaptığı açıklamada, "Bu programla, ilimizde farkındalık oluşturmayı ve fazla kilolu vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirerek diyetisyen desteğiyle sağlıklı yaşam sürecine dahil etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca saha eğitimleriyle vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi, aile sağlığı merkezleri aracılığıyla gerekli takipleri sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Obezitenin yalnızca estetik bir problem olmadığını vurgulayan Zeren, obezitenin kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, eklem hastalıkları, solunum problemleri ve bazı kanser türlerinin görülme riskini ciddi şekilde artırdığına dikkat çekti.

Zeren, programın sadece obeziteyi önlemeye yönelik olmadığını, aynı zamanda toplumun genel sağlık bilincini artırmayı hedeflediğini ifade etti. Program süresince Manisa genelindeki tüm ilçelerde ölçümler yapılacak ve fazla kilolu bireyler Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilerek uzman diyetisyenler tarafından takip edilecek.

Manisa İl Sağlık Müdürü Zeren, vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda daha duyarlı olmaya ve programa aktif şekilde katılmaya davet ederken programın 2 ay boyunca devam edeceğini söyledi.