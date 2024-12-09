Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa’da kasım ayı içerisinde asayiş ve güvenliğe ilişkin yaptığı açıklamada, suçların aydınlatılmasının önemli olduğunu

belirterek, “Yüzde 94’e yakın bir oranla dönem içindeki suçların ağırlıklı kısmı aydınlatılmıştır. Bu aydınlatmayı sağlayan hem operasyonel faaliyetlerde hem analizlerde hem teknik takiplerde faaliyet icra eden emniyetimize, jandarmamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Vahdettin Özkan, emniyet ve jandarma birimlerinin her zaman olduğu gibi kasım ayında da yüksek koordinasyon ile etkili bir şekilde güvenlik hizmetlerine devam ettiğini ifade ederek, vatandaşların güvenlik birimlerine gösterdiği teveccühün önem taşıdığını vurguladı.

Suçların aydınlatılmasının önemli olduğunu ifade eden Vali Özkan, “Yüzde 94’e yakın bir oranla dönem içinde suçların ağırlıklı kısmı aydınlatılmıştır. Bu aydınlatmayı sağlayan hem operasyonel faaliyetlerde hem analizlerde hem teknik takiplerde faaliyet icra eden emniyetimize, jandarmamıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Özellikle suç işleyip adli yargı organları tarafından suçları tescil edilmiş kişilerin bir an önce yakalanıp ilgili yerlere teslim edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Özkan, “Bu suçluların, aramızda gezmemesi çok önemli. Hem adalet duygusunun tatmini hem de gelecekteki önleyici bir tedbir olarak bunların alınıp cezaevine teslim edilmesi elzemdir. Kasım ayında, hapis cezasına mahkum olmuş ve aranan 351 kişinin yakalandığını görüyoruz. İyi bir planlama, nitelikli analiz, teknik çalışmalar, operasyonel faaliyetler, iyi bir koordinasyon, vatandaşla önemli bir iletişim sonucunda bu sonuçlar elde edildi. Bu süreçte çalışan bütün mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” Şeklinde konuştu.

“Kış döneminde tedbirler artırılacak”

Kış mevsimiyle birlikte yol güvenliği ve mevsimsel risklere karşı tedbirlerin artırılacağına dikkat çeken Vali Özkan, “Yol, trafik riskleri, mevsimsel risklere göre tedbirlerin alınması yine önemli. Bu konuda hem emniyetimiz hem jandarmamız karayolları, belediyeler, meteoroloji müdürlükleri koordineli bir şekilde özellikle riskli zamanlarla ilgili durum analizi yapıp ona göre tedbir almaktadır. Vatandaşlarımızın mevsim durumuna, yol durumuna ve yağış durumuna göre gerekli tedbirleri almasının önem arz ettiğini yine vatandaşlarımızın bilgisine arz etmek istiyorum.” Dedi.

“Güvenlik personelimiz fedakarca çalışıyor”

Vali Özkan, güvenlik personelinin özverili çalışmaları sayesinde Manisa’da halkın huzurunun sağlandığını ifade ederek, “Dönem içinde aranan şahıslarla ilgili emniyetimiz, jandarmamız fedakârlık yaparak ve riski göze alarak bu çalışmaları yapmaktadır. Kasım ayı içinde bu çerçevede üzücü bir olay yaşadık. Jandarma personelimiz Saruhanlı Dilek Kasabası’nda cezası kesinleşmiş birini almak için giderken açılan ateş ile yaralanmıştır. Gazimizin durumu şükür gayet iyi. Emniyet kuvvetlerimiz; vatandaşımızın huzuru için her türlü maliyete katlanarak fedakarca çalışmaktadır. Bunun bazen yüksek maliyetleri de olsa bu çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir. Bu tür sıkıntılara maruz kalmamak için önleyici tedbirleri daha da yükselteceğimizi ifade etmek istiyorum.” Şeklinde konuştu.

Çevresel ve kültürel değerlerin korunmasının önemine değinen, emniyet ve jandarmamızın bu değerlerin muhafazasıyla ilgili etkili çalışmalarının olduğunu belirten Vali Özkan, Kasım ayı içerisinde yapılan bazı faaliyetlere ilişkin verileri açıkladı: “Kasım ayı içinde göçmen kaçakçılığı çerçevesinde yapılan nitelikli çalışmalar sonucunda bir organizatörün tutuklandığını ifade edeyim. Kaçakçılık suçları çerçevesinde 8 kişi tutuklanmış, 50 kişi adli kontrol almıştır. Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde özellikle bağımlılıkla mücadele faaliyetleri, madde arzının kontrolde tutulması, zararlı madde talebinin azaltılması ve rehabilitasyon faaliyetleri idarenin en önemli fonksiyonlarındandır. Bu durum Valilik olarak bizzat üzerinde durduğumuz ve takip ettiğimiz bir faaliyet. Madde arzının özellikle kontrolde tutulması açısından emniyet ve jandarmamızın sokak hakimiyeti önem arz etmektedir. Bu çerçevede de Kasım ayı içinde Adli Makamların koordinasyonunda yapılan operasyonlar sonucunda 49 kişi tutuklanmış, 24 kişi de adli kontrol almıştır.”

“Terörle mücadele faaliyetleri devam ediyor”

Vali Özkan, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, “Memleketin birliğine bütünlüğüne yönelmiş bilumum faaliyetlere, terörist gruplara, bölücü akımlara, kutsal değerlerimizi istismar eden organizasyonlara göz açtırmıyoruz. Bu çerçevede de dönem içinde 6 kişi tutuklanmış, 5 kişi de adli kontrol almıştır. Yine Soma’da iki kasten öldürme olayında gözaltına alınan 6 kişinin 6’sı da tutuklanmıştır.” diye konuştu.

Vali Özkan, geleceğe güvenle bakabilmek için hukuk güvenliğinin sağlanması ve olabilecek risklerin bertaraf edilmesi adına yapılacak faaliyetlerde net hedeflerin belirlenmesinin, etkin iletişim ve koordinasyonun büyük önem taşıdığını ifade ederek “Bu koordinasyonda görev alan bütün arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyoruz. Sağlıklı, mutlu ve her türlü suç ve suçlardan arındırılmış bir gelecek temennisiyle bütün Manisalı hemşehrilerimi selamlıyorum.” şeklinde konuştu.