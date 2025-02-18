Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe trafik ekiplerinin hem havadan dronla hem de karadan trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplam 573 araca 2 milyon 508 bin 253 TL idari para cezası kesildiği ve 52 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Dronla kusurlu görülen 37 araca ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ; 10-11-14-17 Şubat tarihlerinde 5 ekip 10 personel ile "Dron ile Trafik Denetimi" gerçekleştirildi. Denetim sonunda 37 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 37 araç ve sürücüsüne toplam 121 bin 387 TL idari para cezası uygulanırken, 2 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Motosikletlilere ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri tarafından 14-15-16 Şubat tarihlerinde 25 ekip 50 personel ile motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 2 bin 235 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 536 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 386 bin 866 TL idari para cezası uygulandığı ve 50 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.