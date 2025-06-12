Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Akgedik TOKİ Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde "Agro Doğal Yaşam Sınıfı" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında okulun atıl durumdaki bahçesi, öğretmen ve öğrencilerin iş birliğiyle geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak doğal yaşam alanına dönüştürüldü.

Paletler oturma grubu, atık saksılar fide alanı, eski kasalar sebze yatağı olarak yeniden değerlendirilen bahçede domates, biber, salatalık gibi ürünler yetiştirilmeye başlandı. Proje amacının öğrencilerin doğayla iç içe, uygulamalı bir eğitim ortamında çevre bilinci, sorumluluk duygusu ve üretim becerisi kazanmasını sağlamak olduğu öğrenildi.

Öğrencilerin teneffüslerde gönüllü olarak bahçede görev aldığı, sulama, çapalama, temizlik ve ürün takibi gibi işleri sırasıyla yaptığı bildirildi.

Projede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yeni Maarif Modeli ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak planlanırken ezberci eğitim anlayışından uzak, değerler eğitimi ve beceri temelli öğrenme yaklaşımının esas alındığı açıklandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli projeyi desteklediğini belirtti. Uğurelli, doğa temelli eğitim uygulamalarının artırılacağını ifade etti.

Okul Müdürü Mehmet Emin Efe, "Bu proje eğitimin dört duvarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Öğrenciler bilgiyle birlikte doğa sevgisi, sorumluluk ve çevre bilinci kazanıyor. Projede kullanılan tüm malzemeler geri dönüşüm ürünlerinden elde edildi. Neredeyse sıfır maliyetle oluşturulan sınıf, sürdürülebilir eğitim anlayışına örnek teşkil ediyor. Öğrenciler atığın bir kaynak olduğunu yaşayarak öğreniyor." dedi.