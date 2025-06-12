Manisa’nın Selendi ilçesinde Süt Üreticileri Birliği tarafından "Dünya Süt Günü" etkinlikleri çerçevesinde ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine süt dağıtıldı.

Selendi’de Süt Üreticileri Birliği tarafından temin edilen sütler, ilçe genelindeki tüm ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine dağıtıldı. Paket süt halinde yaklaşık bin öğrenciye süt dağıtımının yapıldığı öğrenildi.

Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammed Hadi Dilek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman tarafından dağıtılan sütleri alan öğrenciler sütler için teşekkür etti.

Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammed Hadi Dilek, sütün önemine dikkat çekerek, "Amacımız süt tüketiminin artması. Her gün süt içmeliyiz, sizler süt içerek daha fazla büyümelisiniz. Bugün Dünya Süt Günü dolayısıyla sizinle birlikte bizler de süt içmeye geldik. Süt içtiğinizde daha kuvvetli olacaksınız. Başarılarınız artacak." dedi.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ise, "Birlik Başkanımızın desteği ile bugün öğrencilerimize süt dağıtımını yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Birlik tarafından ayrıca sütün yanında bisküvi dağıtırken, broşürlerle de sütün yararları hakkında öğrenciler bilgilendirildi.