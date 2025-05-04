Manisa Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma yolunda önemli bir adım daha atarak, hizmet binası için TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme sürecini başlattı.MANİSA (İGFA) - Enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda harekete geçti.

Toplam inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan ya da yıllık enerji tüketimi 250 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan kamu binalarında zorunlu hale gelen TS EN 50001 belgesi için ilk adım atıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hale Evrim Akma’nın başkanlığında düzenlenen toplantı, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapıldı. Toplantıya, ilgili birimlerden temsilcilerin yanı sıra süreci yürütecek enerji yönetim sistem kurucusu firma temsilcisi Yücel Akça da katıldı.

Belgelendirme süreci kapsamında kurulacak Enerji Yönetim Sistemi ile belediye hizmet binasının enerji politikası resmiyet kazanacak. Sistem sayesinde enerji tüketimi sistematik olarak yönetilerek hem maliyetlerin azaltılması hem de enerji performansının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca belediye faaliyetlerine entegre edilecek bu sistem sayesinde enerji verimliliğinde sürekli iyileştirme sağlanacak. Çalışmaların temelinde çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliğine uyum ve kaynakların etkin kullanımı gibi stratejik öncelikler yer alıyor.