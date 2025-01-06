Manisa Şehir Hastanesi, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında ilk kez desteklenmeye hak kazandı. ’Meme Kanseri Tedavisinde Çığır Açan Yeni Bir Yaklaşım: Terbiyum-161 ve Lutesyum-177 ile Radyonüklid Tedavi’ Projesi, hastanenin nükleer tıp alanındaki uzmanlarından Uzm. Dr. Ceren Sezgin Arıkbaş’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Proje kabul edilen 240 projeden, şehir hastaneleri kapsamında yürütülecek tek proje olarak dikkat çekiyor.

Manisa Şehir Hastanesi nükleer tıp alanındaki uzmanlarından Uzm. Dr. Ceren Sezgin Arıkbaş tarafından hazırlanan ’Meme Kanseri Tedavisinde Çığır Açan Yeni Bir Yaklaşım: Terbiyum-161 ve Lutesyum-177 ile Radyonüklid Tedavi’ Projesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Manisa Şehir Hastanesi için de bir ilk olan başarı, hastanenin bilimsel araştırmalar alanındaki gücünü ve yetkinliğini de gözler önüne serdi. Proje, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliği ile yürütülecek.

Proje, meme kanseri tedavisinde umut vadeden teranostik (hem teşhis hem tedavi edici) yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor. Meme kanserinde Fibroblast Aktivasyon Proteini (FAP) hedefli iki güçlü molekül olan FAPI-46 ve FAP-2286’nın, Lutesyum-177 (Lu-177) ve Terbiyum-161 (Tb-161) ile işaretlenerek etkinliğinin ve güvenliğinin değerlendirilmesini kapsayan proje, Türkiye’de radyonüklid tedavi alanında da çığır açmayı amaçlıyor.

Kanserle mücadelede yeni bir adım

Kanser tedavisinde hedefe yönelik radyonüklid tedaviler, özellikle FAP pozitif tümörlerin tespit ve tedavisinde büyük bir potansiyel taşıyor. Bu proje kapsamında, Lu-177 ve Tb-161 işaretli FAPI-46 ve FAP-2286 moleküllerinin hem laboratuvar ortamında (in vitro) hem de hayvan modellerinde (in vivo) test edilerek meme kanseri tedavisinde ne kadar etkili olabilecekleri araştırılacak.

Projenin hedefleri arasında, ’Meme kanserinin teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek yeni radyofarmasötikler geliştirmek.’, ’Radyonüklid tedavi yöntemlerinin tümör üzerindeki etkinliğini artırmak ve sağlıklı dokulara olan yan etkilerini en aza indirmek.’ ve ’Meme kanseri tedavisinde bireysel ve daha hedeflenmiş tedavi seçenekleri sunarak hastaların yaşam kalitesini artırmak.’ yer alıyor.

Manisa Şehir Hastanesi için bir ilk olma özelliği taşıyan proje, meme kanseri gibi yaygın bir hastalığın tedavisinde devrim oluşturabilecek potansiyele sahip. Projenin başarısı, meme kanseri hastalarının tedavi süreçlerine daha etkili ve güvenilir bir çözüm sunulmasına katkı sağlayacak.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca projede başarı gösteren Uzm. Dr. Ceren Sezgin Arıkbaş’ı makamında ağırlayarak teşekkür belgesi takdim etti. Karaca, "Bu önemli çalışma, ülkemizin bilimsel gücünü artırarak uluslararası alanda ses getirecektir. Projeye destek veren ve katkıda bulunan tüm kurum ve araştırmacılara teşekkür ederiz" dedi.