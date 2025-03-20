Manisa Şehir Hastanesi yönetimi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 102 yaşındaki Şefika Kanıtemiz’i ziyaret ederek hayat hikayesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Eda Çakıroğlu Aldemir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serda Kamalı Güner, Geriatri Hekimi Doç. Dr. Saadet Koç, Gerontolog Seyida İlyas ve Evde Sağlık Hekimi Uzm. Dr. Gözde Uğur ve evde sağlık ekibi ile birlikte, Yaşlılar Haftası kapsamında 102 yaşındaki Şefika Kanıtemiz’i ziyaret etti. 102’lik Şefika Kanıtemiz’e çiçek takdim eden Manisa Şehir Hastanesi yönetimi Kanıtemiz’in hayat hikayesini dinleyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Kanıtemiz’le sohbet eden hastane yönetimi genel sağlık durumu hakkında bilgi almayı da ihmal etmedi. Moralinin iyi olup olmadığını soran hastane yönetimi, Kanıtemiz’i genel bir muayenesinden geçirdi.