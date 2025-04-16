Manisa'da Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelen Salihli’deki meslek odalarının başkanları ve mahalle muhtarları, acil olarak alınması gereken önlemleri tespit etti.MANİSA (İGFA) - Toplantıya Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, TARİŞ Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Onur, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca, meslek odalarının başkanları, Salihli TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri iletarlalarda büyük zarar oluşan mahallelerin muhtarları katıldı.

Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, bölgede 21-22 Mart ile 11 Nisan tarihlerinde meydana gelen ani ısı düşüşü ve donun sebep olduğu tarlalardaki ürün kaybının tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu ve acil önlem alınmaması halinde çiftçinin bu zararın altında kalkmasının mümkün olmadığını ifade etti. Salihli ekonomisinin bel kemiğini oluşturan üzümde zararın çok büyük olduğunu belirten Yüksel, çiftçinin eline para geçmesinin en erken 18 ay sonra mümkün olabileceğine dikkat çekerek, “Bu arada üretici nasıl geçinecek?” diye sordu.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları teker teker söz alarak, ürünlerin durumu ve kayıp oranları hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamalara göre en büyük zarar yüzde 95 oranı ile badem ve kayısı ağaçlarında meydana geldi. Kirazda yüzde 50’ye yakın hasar tahmin edilirken, zeytindeki hasar durumun henüz netleşmediği ifade edildi. Karpuz üretimiyle ünlü Poyraz Mahallesi’nde karpuzda ise yüzde 90 oranında zarar olduğu belirtildi. Salihli’nin tarımsal üretiminin birinci sırasında bulunan Sultaniye cinsi üzümde ise yarı yarıya bir kayıp olduğu; bunun da üreticiyi ve bölge ekonomisini olumsuz etkileyeceği görüşleri dile getirildi.

Salihli TSO’daki toplantıda, önümüzdeki yıllarda üretimin sekteye uğramaması ve üreticinin zararının karşılanabilmesi için alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

- Salihli’de dondan zarar gören alanlar afet bölgesi ilan edilmeli,

- Çiftçinin kamu bankalarına tarım kredi kooperatiflerine ve esnaf kredi kefalet kooperatiflerine olan borçları 2 yıl faizsiz olarak ertelenmeli,

- Üreticilere sübvansiyonlu sıfır faizli işletme kredisi kullandırılmalı,

- Yüksek olması nedeniyle çiftçinin yaptırmaktan kaçındığı tarım sigortası TARSİMprimleriuygun rakamlara çekilmeli,

- Bölgede iklimin değişmesine ve don olaylarının görülmesine sebebiyet veren kurumuş Gölmarmara Gölü’nün yeniden su ile dolması için gerekli önlemler alınmalı,

- Gelecek yıllarda dondan ve doludan zarar görmeyi önleyecek önlemlerin ve tedbirlerin alınması konusunda Tarım Bakanlığı tarafından projelergeliştirilmeli.

