Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları eserleri Manisa Müzesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Büyük bir ilgiyle karşılanan sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergide öğrenciler, desen, yağlı boya, akrilik, karakalem gibi farklı tekniklerle hazırladıkları eserleri sergiledi. Çalışmalar, hem öğrencilerin sanatsal gelişimini hem de özgün bakış açılarını ortaya koydu. Sergi, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Açılışa yoğun ilgi

Serginin açılışına katılan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş yaptığı açılış konuşmasında, "Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, sanat eğitimi açısından önemli bir misyon üstleniyor. Sergilenen eserler, gençlerimizin ne kadar yetenekli ve vizyon sahibi olduğunu kanıtlıyor. Bu güzel eserler için öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Samet Güleryüz ise yaptığı açıklamada, "Bu sergi, öğrencilerimizin bir yıl boyunca gösterdikleri emeğin, sanatsal üretim süreçlerinin ve hayal güçlerinin bir yansımasıdır. Kültürel birikim ve duyarlılık kazandırmayı hedeflediğimiz genç sanatçılarımızın eserlerini böylesine özel bir mekanda sergilemek bizim için büyük bir mutluluk. Sanatı ve genç yeteneklerimizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi yönetimi, serginin herkes için ilham verici bir sanat yolculuğu sunduğunu belirterek tüm sanatseverleri bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet etti.