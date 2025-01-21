Trendyol 1. Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve son iki hafta kendi evinde kaybettiği maçlarla düşme hattının hemen üstünde yer alan Manisa FK, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor’u yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Manisa FK Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda Sakaryaspor’un konuğu olacak. Ligin ikinci yarısına kendi evinde önce Ümraniyespor’a 3-0, ardından da yine kendi evinde İstanbulspor’a 1-0 kaybederek kötü bir başlangıç yapan Manisa FK, kendisi gibi 26 puana sahip Sakaryaspor karşılaşmasından deplasmanda galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor. Teknik Direktör Hakan Şapçı idaresinde Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Manisa FK, ligin 20. haftası sonunda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 10 yenilgi sonrası topladığı 26 puan ve eksi 3 averajla 15. sırada yer alıyor. Manisa FK’nın rakibi Sakaryaspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle 26 puan ve eksi 3 averajla Manisa FK’nın hemen altında 16. sırada yer alıyor. Düşme hattına yakın iki takımın mücadelesinden galibiyetle ayrılacak takım rahat bir nefes almış olacak.

Manisa FK ile Sakaryaspor arasında ligin ilk devresi Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ermişti. Manisa FK ile Sakaryaspor arasında 1. Lig’de oynanan 5 mücadelede ise Sakaryaspor’un 2 galibiyetine karşı Manisa FK’nın 1 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 2 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Sakaryaspor kendi evinde oynadığı Manisa FK maçlarının 2’sinden de galibiyetle ayrılmayı başardı.